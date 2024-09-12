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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в четверг утром выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 09:15
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в четверг утром выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По ее данным, пепловый шлейф протянулся на расстояние более 5 км в северо-восточном направлении от вулкана.

Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

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Версия на английском языке Ebeko volcano in Northern Kuril Islands throws ash to height of 2.5 km

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