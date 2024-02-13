Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область).

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область).

Как передает Report , об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС Российской академии наук.

"13 февраля 2024 года 12:06 (04:06 по бакинскому времени). Вулкан Эбеко, высота пеплового выброса составила около 3 тыс. м над уровнем моря", - проинформировали в филиале.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.