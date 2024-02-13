Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область).
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"13 февраля 2024 года 12:06 (04:06 по бакинскому времени). Вулкан Эбеко, высота пеплового выброса составила около 3 тыс. м над уровнем моря", - проинформировали в филиале.
Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.