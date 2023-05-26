Вучич заявил о своем уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал свой предстоящий уход с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии.

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал свой предстоящий уход с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии. Уже завтра я буду лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии. Отличные люди встанут за управление нашей партией", - заявил Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

Александар Вучич был избран на пост главы партии в 29 сентября 2012 года.