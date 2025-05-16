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Вучич заявил о настрое Евросоюза на расширение

Вучич заявил о настрое Евросоюза на расширение Сербия получила обнадеживающий сигнал от европейских представителей, свидетельствующий о возросшей готовности Евросоюза к расширению.
Другие страны
16 мая 2025 г. 19:24
Вучич заявил о настрое Евросоюза на расширение

Сербия получила обнадеживающий сигнал от европейских представителей, свидетельствующий о возросшей готовности Евросоюза к расширению.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на полях VI саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране.

"Верю, что мы получили одно важное, значимое послание от европейских институтов, а именно, что Европа сейчас более настроена на расширение, чем это было раньше, и что, если мы выполним свою часть работы, сможем рассчитывать на эту поддержку. Это важный сигнал, который, возможно, принесет новую энергию, новые амбиции, и я верю, что мы сможем добиться важных результатов для Сербии", - подчеркнул он.

Президент Сербии отдельно отметил, что значительное внимание участников саммита было уделено антироссийским рестрикциям. "Санкции против России были важной частью выступлений многих участников, которые сегодня обращались на пленарной сессии - это вы могли услышать практически от всех", указал он.

Напомним, что глава Евросовета Антониу Кошта в ходе состоявшейся 13 мая встречи с главой Сербии призвал Белград вместе с ЕС "преодолеть свою историю", полностью поддержать внешнюю политику Евросоюза, поддерживать Украину, а также нормализовать отношения с Косово, что, по его словам, необходимо для продолжения процесса приема Сербии в ЕС. Вучич в ответ заявил, что он обязан служить лишь своему народу.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.

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