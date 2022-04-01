Вучич заявил, что Сербия полностью зависит от российского газа

Сербская экономика на 100% зависит от газа из России, поэтому Белград надеется на хорошую цену на предстоящих газовых переговорах с Москвой.

Сербская экономика на 100% зависит от газа из России, поэтому Белград надеется на хорошую цену на предстоящих газовых переговорах с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения.

"До сих пор мы платили по 270 долларов США за 1 тыс. куб. м за объем в 6 млн ежедневно, а все что свыше этого, мы платили значительно больше. Это вопрос переговоров, но я верю, что мы сможем договориться о хорошей цене. Мы можем работать над диверсификацией, но в настоящий момент мы на 100% зависим от российского газа, люди должны это знать. То же касается и вопроса доставки нефти через Адриатическому нефтепроводу (JANAF)", - заявил Вучич.

Отвечая на вопрос об отказе Сербии вести антироссийские санкции Вучич ответил: "Будет ли давление - будет, но Сербия серьезная страна и будет соответственно реагировать".