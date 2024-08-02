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Вучич заявил, что готов покинуть пост президента Сербии по итогам референдума по импичменту

Вучич заявил, что готов покинуть пост президента Сербии по итогам референдума по импичменту Президент Сербии Александар Вучич призвал оппозицию собрать 70 (из 250) подписей депутатов национального парламента, после чего он будет готов провести референдум о доверии к главе государства.
Другие страны
2 августа 2024 г. 02:56
Вучич заявил, что готов покинуть пост президента Сербии по итогам референдума по импичменту

Президент Сербии Александар Вучич призвал оппозицию собрать 70 (из 250) подписей депутатов национального парламента, после чего он будет готов провести референдум о доверии к главе государства.

Как передает Report, об этом сербский лидер заявил в ходе обращения к нации.

"Просто соберите, вас же так много. Если не сможете 75, давайте хотя бы 70, а я дам вам все что необходимо для достижения доли в две трети, и уже до конца года пойдем на референдум по импичменту президента", - сказал Вучич.

Вучич подчеркнул, что "готов помочь людям в оппозиции" и может обратиться к премьер-министру, председателю правящей Сербской прогрессивной партии Милошу Вучевичу с просьбой, чтобы "депутаты приняли этот запрос и началась процедура импичмента президента, которая должна пройти процесс референдума.

Президент Сербии отметил, что в случае проведения данной процедуры, он покинет свой пост при условии, если половина от всех голосующих поддержит данную идею.

Сербская оппозиция выступает категорически против возможных работ по добыче лития в связи с риском для жизни граждан и потенциального вреда экологии, а также призывает к проведению протестных акций по всей стране.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç impiçment referendumu ilə Serbiya prezidenti vəzifəsini tərk etməyə hazırdır

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