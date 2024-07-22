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Вучич: Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией

Вучич: Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией Западные страны в настоящее время ведут активную подготовку для вступления в прямой конфликт с Россией.
Другие страны
22 июля 2024 г. 05:15
Вучич: Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией

Западные страны в настоящее время ведут активную подготовку для вступления в прямой конфликт с Россией.

Как сообщает Report, такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич.

"На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не готовы [к прямому конфликту с Россией]. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы. Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Президент Сербии ранее подчеркивал, что "Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется". По мнению сербского лидера, западные страны интересует лишь то, что у России есть большое количество нефти, газа, фосфатов, золота и серебра.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: Qərb Rusiya ilə birbaşa hərbi münaqişəyə hazırlaşır

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