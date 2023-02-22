Вучич: выступления президентов РФ и США показывают, что мир двигается в сторону эскалации

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также выступление президента США Джо Байдена в Варшаве свидетельствуют о том, что мир продолжает двигаться в направлении дальнейшей эскалаци

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также выступление президента США Джо Байдена в Варшаве свидетельствуют о том, что мир продолжает двигаться в направлении дальнейшей эскалации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сербский лидер сообщил в эфире телеканала Pink по итогам международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

"Для президента Путина правда на стороне России, на его стороне. Для президента Байдена Украина - это не место для победы России, - отметил Вучич. - Когда все это слышишь и когда все это имеешь в виду, то понятно, что мы идем к дальнейшему разрастанию конфликта и к еще большей его эскалации".

Сербский лидер подчеркнул, что оба президента "показали в своих выступлениях бескомпромиссность и решимость исправить несправедливость".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию страны. В своем заявлении российский лидер анонсировал приостановку участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), регулирующий отношения России и США в сфере стратегических вооружений.

В свою очередь президент США Джо Байден выступил с заявлением в польской столице Варшаве. Он констатировал, что Соединенные Штаты и их союзники смогли ответить на действия России в Украине.