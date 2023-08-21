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Вучич: Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

Вучич: Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений.
Другие страны
21 августа 2023 г. 03:48
Вучич: Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений.

Как передает Report, об этом он написал в Instagram.

"Состоялся всегда важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для нас важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией, и эта встреча была еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - сообщил Вучич.

"Мы обсудили важность сохранения мира и стабильности в регионе, где мы рассчитываем на конструктивное участие Турции как одного из самых влиятельных международных факторов в этой части мира", - заключил глава государства.

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