Вучич: Встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений.

Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений.

Как передает Report, об этом он написал в Instagram.

"Состоялся всегда важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для нас важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией, и эта встреча была еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - сообщил Вучич.

"Мы обсудили важность сохранения мира и стабильности в регионе, где мы рассчитываем на конструктивное участие Турции как одного из самых влиятельных международных факторов в этой части мира", - заключил глава государства.