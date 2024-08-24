Вучич: В Сербии больше никогда не произойдет насильственная смена власти

Сербия больше не допустит насильственной смены власти в стране.

Сербия больше не допустит насильственной смены власти в стране.

Как сообщает Report , об этом заявил президент республики Александр Вучич в беседе с журналистами.

"Сколько еще раз (оппозиционеры - ред.) будут обманывать народ, что решат на улице проблемы, потому что политики и программы у них нет? Но я им сейчас говорю — вам это не удастся", — сказал Вучич.

По словам главы государства, Сербия достаточно созрела, чтобы не допустить насильственного захвата власти как отечественной оппозицией, так и силами извне. Вучич повторил, что из-за рубежа вливаются сотни миллионов и даже миллиарды евро в оппозиционные НКО и массмедиа. При этом он отверг обвинения в поддержке его правления со стороны России.

"Я — кто угодно, только не русский агент. Или чей-либо агент. И, в отличие от других, президента республики не финансирует никто извне. Мой бюджет относительно малый, никто меня извне не финансирует", — подчеркнул сербский лидер.