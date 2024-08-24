О нас

Вучич: В Сербии больше никогда не произойдет насильственная смена власти

Вучич: В Сербии больше никогда не произойдет насильственная смена власти Сербия больше не допустит насильственной смены власти в стране.
Другие страны
24 августа 2024 г. 20:41
Вучич: В Сербии больше никогда не произойдет насильственная смена власти

Сербия больше не допустит насильственной смены власти в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил президент республики Александр Вучич в беседе с журналистами.

"Сколько еще раз (оппозиционеры - ред.) будут обманывать народ, что решат на улице проблемы, потому что политики и программы у них нет? Но я им сейчас говорю — вам это не удастся", — сказал Вучич.

По словам главы государства, Сербия достаточно созрела, чтобы не допустить насильственного захвата власти как отечественной оппозицией, так и силами извне. Вучич повторил, что из-за рубежа вливаются сотни миллионов и даже миллиарды евро в оппозиционные НКО и массмедиа. При этом он отверг обвинения в поддержке его правления со стороны России.

"Я — кто угодно, только не русский агент. Или чей-либо агент. И, в отличие от других, президента республики не финансирует никто извне. Мой бюджет относительно малый, никто меня извне не финансирует", — подчеркнул сербский лидер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi