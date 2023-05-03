Вучич: Устроивший стрельбу в школе Белграда подросток помещен в спецотделение психиатрии

Устроивший стрельбу на территории школы в Белграде 14-летний подросток помещен в специальное отделение психиатрии.

Устроивший стрельбу на территории школы в Белграде 14-летний подросток помещен в специальное отделение психиатрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич

"Подросток будет помещен в клинику в особый отдел нейропсихиатрии. Его отец, который, очевидно, хранил оружие не должным образом, даже с учетом того, что имел все необходимые документы, задержан. В полицию доставлена и его мать", - сказал сербский лидер.

Главврач детской больницы Белграда Синиша Дучич сообщил, что девочка, получившая огнестрельное ранение головы в результате стрельбы на территории школы, прооперирована, но находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. Сейчас медики борются за ее жизнь. Еще двое мальчиков, получивших огнестрельные ранения нижних конечностей, стабильны и проходят лечение в обычном отделении.

Напомним, 3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу на территории Белградской школы. По предварительным данным, погибли девять человек (среди них - восемь детей), еще 7 получили ранения.