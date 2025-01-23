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Вучич: Украина ближе всех стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз

Вучич: Украина ближе всех стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз Украина в силу политической ситуации ближе Сербии и всех других стран-кандидатов к членству в Евросоюзе.
Другие страны
23 января 2025 г. 01:19
Вучич: Украина ближе всех стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз

Украина в силу политической ситуации ближе Сербии и всех других стран-кандидатов к членству в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент балканской республики Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink, комментируя встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы говорили о мире в Украине, обсуждали также некоторые вопросы, связанные с европейским путем, который мы проходим, как и они. Так что мы нашли какой-то общий знаменатель", - отметил Вучич.

Президент Сербии указал, что сложно точно оценить перспективы вступления в ЕС отдельных стран, но указал на политические преимущества Киева в этом вопросе.

"Не знаю, как это определить. Политически, безусловно, Украина ближе нас к вступлению в Евросоюз, что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам - мы намного дольше находимся на этом пути", - отметил сербский лидер.

По итогам состоявшихся с Зеленским переговоров Вучич сообщил в соцсетях, что Сербия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной и взаимную поддержку Белграда и Киева на пути вступления в Евросоюз двух стран.

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