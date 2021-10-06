Вучич: Тема расширения ЕС на Балканы непопулярна среди стран-членов

Идея расширения Европейского союза на территорию Западных Балкан непопулярна среди руководства государств данного объединения.

Идея расширения Европейского союза на территорию Западных Балкан непопулярна среди руководства государств данного объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Словению на саммит стран ЕС и Западных Балкан.

"На саммите Европейской народной партии (EPP) словенская делегация предложила внести в официальный текст сообщения, и вокруг этого была большая борьба с тремя странами ЕС, выступающими против расширения, что до 2030 года все страны на территории Западных Балкан станут частью Евросоюза. Если вы меня спрашиваете, я думаю, что это не будет принято, впереди ночь, но я думаю, что европейские лидеры не будут готовы это принять. Расширение ЕС на Западные Балканы для них не только не главная тема, но даже и не популярная тема, всегда будут сильные страны, которые не хотят об этом слышать", - сказал сербский лидер на встрече с журналистами.

Вучич отметил, что такое отношение стран ЕС "не стало катастрофой для лидеров Западных Балкан". "У нас нет иллюзий по поводу вступления в ЕС, но для нас важно быть на европейском пути", - сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего балканского турне заявила, что является убежденным сторонником членства Сербии в ЕС, а также подчеркнула, что ЕС хочет, чтобы Черногория стала его частью. В то же время она не стала называть конкретных сроков вступления этих стран в ЕС. Ранее требования указать временные рамки евроинтеграции неоднократно звучали в Сербии.