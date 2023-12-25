Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков

Президент Сербии Александар Вучич в связи с беспорядками в центре Белграда созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Президент Сербии Александар Вучич в связи с беспорядками в центре Белграда созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Об этом сообщил телеканал TV Pink.

Ранее протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда. Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Протесты начались после парламентских выборов, на которых, по официальной информации, победила коалиция во главе с Вучичем. Полицейские уже разогнали протестующих.