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Вучич сообщил о рекордном наплыве шпионов в страну из-за событий в Косове

Вучич сообщил о рекордном наплыве шпионов в страну из-за событий в Косове Президент Сербии Александар Вучич сообщил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в Сербию из-за обострения в Косове и Метохии.
Другие страны
8 января 2023 г. 14:57
Вучич сообщил о рекордном наплыве шпионов в страну из-за событий в Косове

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в Сербию из-за обострения в Косове и Метохии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала TV Pink.

По его словам, такого количества иностранных шпионов Белград не видел со Второй мировой войны.

"В этот Новый год Белград стал новой Касабланкой. Мы регулярно получаем эти отчеты, не было шпионов, которые бы не оккупировали наши отели, столько шпионов никогда еще не было. Мы зафиксировали рекорд, перед Новым годом и после Нового года из-за всего, что происходило в Косове и Метохии, с 20 декабря по 5 января было такое число шпионов, какого в Белграде не фиксировали со Второй мировой войны. Очевидно, что многие готовили самые разные вещи, иностранные службы делают свою работу", - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что из-за кризиса на Украине в Сербии действуют многочисленные представители спецслужб со всего мира.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti ölkəyə rekord sayda casus axını olduğunu bildirib

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