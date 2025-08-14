Вучич сообщил о 64 пострадавших при нападениях на офисы правящей партии

О нас

14 августа 2025 г. 02:27
В результате нападений участников протестов на помещения Сербской прогрессивной партии (СПП) и ее сторонников в Нови-Саде пострадали более 60 человек.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе экстренной пресс-конференции.

"Нападавшие - участники блокад - с задней стороны здания приблизились с палками, петардами, камнями и атаковали. У нас более 60 пострадавших граждан. Только в помещениях Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде насчитывается 64 пострадавших. В последний момент нам удалось обеспечить доступ скорой помощи к ним", - указал Вучич, добавив, что люди в месте столкновений "буквально плавают в крови".

"Сейчас мы устанавливаем контроль, перебрасываем большее количество сотрудников полиции. Будут восстановлены общественный порядок и спокойствие", - отметил президент.

Ранее министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что число полицейских, пострадавших в ходе вечерних протестов и беспорядков, возросло до 15. По данным МВД, в части городов участники несогласованных акций нападали на здания СПП и полицейские кордоны, забрасывая их камнями, палками и пиротехникой.

По данным полиции, за последние сутки почти 70 человек получили травмы в результате беспорядков, охвативших Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и другие города.

