Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

Иностранные спецслужбы заранее проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата здания городской администрации Белграда сторонниками оппозиции.

Иностранные спецслужбы заранее проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата здания городской администрации Белграда сторонниками оппозиции.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

"Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит. Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники", - сказал он.