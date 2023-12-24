О нас

Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб Иностранные спецслужбы заранее проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата здания городской администрации Белграда сторонниками оппозиции.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 23:38
Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

Иностранные спецслужбы заранее проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата здания городской администрации Белграда сторонниками оппозиции.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

"Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит. Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vuçiç: “Xüsusi xidmət orqanları iğtişaşların hazırlanması barədə əvvəlcədən məlumat alıblar”

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi