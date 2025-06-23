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Вучич: Сербия усиливает оборону и возвращает срочную службу

Вучич: Сербия усиливает оборону и возвращает срочную службу Сербия принимает комплексные меры по усилению обороноспособности, включая модернизацию армии, развитие цифровых платформ и возвращение обязательной военной службы.
Другие страны
23 июня 2025 г. 18:34
Вучич: Сербия усиливает оборону и возвращает срочную службу

Сербия принимает комплексные меры по усилению обороноспособности, включая модернизацию армии, развитие цифровых платформ и возвращение обязательной военной службы.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, отметив, что вооруженные силы страны способны оказать "несоразмерно более мощный, а в ряде случаев и абсолютно сдерживающий" отпор даже самому сильному агрессору.

"Вы узнаете и увидите в ближайшие два месяца все, что мы купили, получили, изготовили, произвели. Я спросил, поскольку у нас была возможность проанализировать все, что мы сегодня имеем, могли бы ли мы сегодня с учетом технологического прогресса в случае нападения даже со стороны более сильного агрессора оказать несравнимо более мощный отпор, - указал Вучич.

Выступая после расширенного заседания коллегии Генштаба ВС, глава государства подчеркнул, что модернизация армии за последние годы позволила перейти к новой военной доктрине, а ключевой задачей остается защита граждан и сохранение суверенитета страны.

Президент сообщил, что впервые уровень укомплектованности спецподразделений превысит 85%, а число добровольцев резко возросло. Одновременно с этим принято решение о создании цифровой военной платформы, которая позволит в реальном времени передавать в командные пункты всю информацию с поля боя - от дронов, танков, бронемашин и пехоты. На реализацию проекта отведено 4-5 лет, и в нем, по словам Вучича, будут задействованы ведущие мировые технологические компании.

Кроме того, президент подтвердил, что в Сербии будет восстановлена обязательная военная служба. "Мы обсуждали это: мы будем возвращать регулярную военную службу. Будем возвращать срочную службу, но хотим, чтобы профессионалы в это время стали как можно сильнее и чтобы наши подразделения были укомплектованы как можно более эффективно", - подчеркнул он.

Вучич также заявил, что изменения в военной доктрине отражают реальность, в которой "право, справедливость и международные гарантии больше не работают", и отметил, что модернизация армии продолжится с приоритетом на защиту граждан и суверенитета страны.

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