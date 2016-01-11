Вучич: Сербия стремится повысить военный потенциал

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Сербия работает над усилением своего военного потенциала".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Александр Вучич после встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, находящимся с визитом в Белграде.

По словам сербского премьера, темой встречи было военно-техническое сотрудничество. "Мы усиливаем свое (военное) производство", - сообщил Вучич журналистам после беседы, подчеркнув при этом, что Сербия выступает за мир и стабильность в регионе и улучшение отношений со всеми своими соседями.

"Никогда Сербия ни на кого не нападет, но мы должны быть в состоянии в любой момент защитить свою территорию и своих граждан", - сказал Вучич.