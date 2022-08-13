Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет

Вучич: Сербия сохранит свою политику и не будет вводить санкции против РФ, пока сможет

Сербия сохранит свою политику по вопросу антироссийских санкций и не будет вводить их до тех пор, пока сможет.

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Сербия сохранит свою политику по вопросу антироссийских санкций и не будет вводить их до тех пор, пока сможет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу Prva TV. "Мы будем сохранять свою политику (по вопросу введения санкций против России) столько, сколько сможем. А мое "сколько сможем" тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика - быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми", - заявил Вучич. "Конечно, когда они (ЕС) нам скажут, что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз, мы согласуем свою политику с их требованиями и будем намного справедливее, чем некоторые другие. Поскольку мы обязаны до конца срока вступления в ЕС согласовать свою политику с ними, мы обязательно это так и сделаем", - иронично добавил сербский президент. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook