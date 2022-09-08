Вучич: Сербия сильно пострадала из-за событий вокруг Украины

Сербия серьезно пострадала из-за ситуации вокруг Украины, но санкции против Москвы Белград по-прежнему вводить не намерен.

Сербия серьезно пострадала из-за ситуации вокруг Украины, но санкции против Москвы Белград по-прежнему вводить не намерен.

Как передает Report, об этом заявил сербский президент Александар Вучич в интервью израильской газете Jerusalem Post.

Говоря о ситуации в Украине, сербский лидер подчеркнул, что воздерживается от "крупных прогнозов, касающихся будущего", но уже сейчас, по его словам, можно констатировать, что происходящие там события "очень сильно затронули" и его страну.

При этом он подчеркнул, что Сербия, остающаяся одной из немногих стран Европы, воздерживающихся от введения санкций против РФ, по-прежнему не верит в уместность санкционного давления. "Мы сами были под санкциями на протяжении десятилетий, и от этого страдали только простые люди. Не верим в санкции, санкционную политику. Это нечто подобное израильской сложной позиции", - пояснил сербский президент.