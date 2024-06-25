Вучич: Сербия поставляет вооружения законным пользователям и не будет оправдываться

Сербия занимается производством и экспортом наименований военного назначения в соответствии с существующими контрактами и не намерена оправдываться за такие действия.

Сербия занимается производством и экспортом наименований военного назначения в соответствии с существующими контрактами и не намерена оправдываться за такие действия.

Как передает Report , об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.

"За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? <...> Мы хотим защитить себя, чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия. Мы все это берем в расчет", - подчеркнул Вучич.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Украина через третьи страны получила боеприпасы из Сербии на 800 млн евро. Сербский лидер, как утверждала газета, с такой оценкой согласен.

"Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают - это их дело", - приводил FT слова Вучича.

Сербский президент уточнил, что для него важен легальный экспорт боеприпасов за границу, а то, что они могут попадать в Украину, не его дело.