Вучич: Сербия остановила экспорт боеприпасов

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика полностью прекратила экспорт боеприпасов, и теперь вся произведенная продукция направляется исключительно на сербские военные склады и текущие нужды национальной армии.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград полностью прекратил экспорт боеприпасов, и теперь вся произведенная продукция направляется исключительно на сербские военные склады и текущие нужды национальной армии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел. Посмотрим, что и как будет дальше в соответствии с интересами Сербии. Об этом будут проинформированы важнейшие государственные органы. Сейчас боеприпасы идут только в наши казармы и на наши склады", - сказал он.

По его словам, Сербия не продает вооружение. "Мы не продаем оружие, только боеприпасы. От этого напрямую живут 24 тыс. человек, косвенно - 50 тыс., а вместе с семьями - 150 тыс. Я не собираюсь оставлять их без хлеба. Напротив, моя задача как президента была открыть им рынки, и я открыл им почти все азиатские и американский рынок. В Соединенные Штаты Америки уже 15 лет экспортирует "Први партизан", и американцы сами потребляют 80%, потому что это первоклассные боеприпасы", - добавил президент Сербии.