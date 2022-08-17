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Вучич: Сербия не нуждается в иностранных базах на своей территории

Вучич: Сербия не нуждается в иностранных базах на своей территории Сербия не видит необходимости в размещении на своей территории иностранных военных баз и будет придерживаться такой политики в будущем.
Другие страны
17 августа 2022 г. 20:17
Вучич: Сербия не нуждается в иностранных базах на своей территории

Сербия не видит необходимости в размещении на своей территории иностранных военных баз и будет придерживаться такой политики в будущем.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сербия не нуждается в чьих бы то ни было иностранных военных базах. Сербия - это нейтральное в военном отношении государство, которое желает сохранить мир, самостоятельно обеспечивать безопасность своего неба и своей земли, а также своего народа и населения. Так будет и в будущем", - подчеркнул президент.

Вучич также отметил, что его страна хочет укрепить дальнейшее сотрудничество и отношения как с Международными силами безопасности в Косове (КФОР), так и с НАТО в целом, а также "любой ценой избежать эскалации конфликта".

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