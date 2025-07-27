Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ

Сербия не намерена вводить санкции против Российской Федерации и продолжит проводить независимую и принципиальную внешнюю политику, которая поддерживается гражданами республики.

Сербия не намерена вводить санкции против Российской Федерации и продолжит проводить независимую и принципиальную внешнюю политику, которая поддерживается гражданами республики.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич во время визита в новый Центр паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии в Батайнице.

"Министр Старович выразился немного иначе. Хотя, безусловно, он говорил неосторожно. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ с нетерпением ждут повода, чтобы упрекнуть Сербию, и жаль, что у нас есть немало людей на внутренней политической сцене, которые скорее бросятся защищать русских, чем когда-либо стали бы защищать Сербию. Должен всех их разочаровать. Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации", - отметил Вучич, комментируя заявление министра по вопросам европейской интеграции страны Неманьи Старовича австрийскому агентству APA о том, что Белград якобы будет готов ввести санкции после вступления в Евросоюз.

"Мы проводим свою политику, и она основана на принципах, а не на том, нравится ли нам что-то или удобно ли нам это в тот или иной момент. Мы продолжим проводить свою политику, которая была принципиальной и до сих пор показала свою правильность. Эту политику никто не любил ни на Западе, ни на Востоке, но ее поддерживают граждане Сербии, потому что это политика независимого и суверенного государства ", - подчеркнул сербский лидер.