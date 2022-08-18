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Вучич: Сербия не будет проводить военных операций в регионе

Вучич: Сербия не будет проводить военных операций в регионе Сербия вопреки прогнозам различных СМИ не пересекала административную границу Косова с целью провоцирования конфликта и не планирует проводить каких-либо военных операций в регионе.
Другие страны
18 августа 2022 г. 08:31
Вучич: Сербия не будет проводить военных операций в регионе

Сербия вопреки прогнозам различных СМИ не пересекала административную границу Косова с целью провоцирования конфликта и не планирует проводить каких-либо военных операций в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Сербии, отвечая на вопрос о сообщениях албанских СМИ, согласно которым сербская армия, нарушив международное право, пересекла административную границу Косова, подчеркнул, что это не соответствует действительности. "Они лгали об этом, как и обо всем остальном. Лгали на протяжении 180 дней о том, что мы собираемся напасть на кого-то в регионе. Никто не извинился за всю эту ложь, хотя этого не произошло и не произойдет".

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: “Serbiya regionda hərbi əməliyyat keçirməyi planlaşdırmır”

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