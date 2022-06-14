Вучич: Сербия из-за санкций ЕС с ноября не сможет ввозить российскую нефть

Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза

Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич.

"Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе нет достаточно мазута. Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени", - сказал Вучич.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций в отношении России, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из этой страны. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты - до февраля 2023 года.