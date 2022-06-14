О нас

Вучич: Сербия из-за санкций ЕС с ноября не сможет ввозить российскую нефть

Вучич: Сербия из-за санкций ЕС с ноября не сможет ввозить российскую нефть Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза
Другие страны
14 июня 2022 г. 14:57
Вучич: Сербия из-за санкций ЕС с ноября не сможет ввозить российскую нефть

Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич.

"Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе нет достаточно мазута. Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени", - сказал Вучич.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций в отношении России, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из этой страны. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты - до февраля 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Vuçiç: “Serbiya Aİ-nin sanksiyalarına görə Rusiya neftini idxal etməyəcək”

Экслюзивные новости

Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi