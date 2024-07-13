Вучич: Сербия и Египет проведут совместные военные учения спецподразделений

Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений.

Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Мы обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Очень скоро пройдут совместные учения сербской и египетской армии, прежде всего, наших специальных подразделений", - сообщил Вучич.

Он подчеркнул, что египетский лидер является одним из редких политиков, который желает мира во всем мире и поблагодарил его за заявления относительно украинского кризиса.