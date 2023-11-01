Вучич распустил парламент, утвердив 17 декабря датой парламентских выборов

Президент Сербии Александар Вучич официально утвердил 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и распустил парламент.

Президент Сербии Александар Вучич официально утвердил 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и распустил парламент.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я издаю указ о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) Республики Сербия. Распускаю парламент, избранный 3 апреля 2022 года, - заявил в обращении к нации Вучич. - Принимаю решение о назначении выборов депутатов. <...> Назначаю выборы депутатов на 17 декабря 2023 года".

30 октября правительство республики направило президенту предложение о роспуске Народной скупщины и официальном назначении парламентских выборов.