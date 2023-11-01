О нас

Вучич распустил парламент, утвердив 17 декабря датой парламентских выборов

Вучич распустил парламент, утвердив 17 декабря датой парламентских выборов Президент Сербии Александар Вучич официально утвердил 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и распустил парламент.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 13:31
Вучич распустил парламент, утвердив 17 декабря датой парламентских выборов

Президент Сербии Александар Вучич официально утвердил 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и распустил парламент.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я издаю указ о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) Республики Сербия. Распускаю парламент, избранный 3 апреля 2022 года, - заявил в обращении к нации Вучич. - Принимаю решение о назначении выборов депутатов. <...> Назначаю выборы депутатов на 17 декабря 2023 года".

30 октября правительство республики направило президенту предложение о роспуске Народной скупщины и официальном назначении парламентских выборов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Serbia's Vucic dissolves parliament
Версия на азербайджанском языке Serbiyada parlament buraxılıb, növbədənkənar seçkilər elan edilib

Другие новости из категории

Через КПП Рафах из сектора Газы начали пропускать иностранцев
Через КПП "Рафах" из сектора Газы начали пропускать иностранцев
1 ноября 2023 г. 12:21
СМИ: В Сирии предотвратили атаку БПЛА на американскую военную базу Эт-Танф
СМИ: В Сирии предотвратили атаку БПЛА на американскую военную базу Эт-Танф
1 ноября 2023 г. 12:02
СМИ: При попадании ракеты в БТР погибли девять израильских солдат
СМИ: При попадании ракеты в БТР погибли девять израильских солдат
1 ноября 2023 г. 09:19
Блинкен: Контролировать сектор Газа должна Палестинская нацадминистрация
Блинкен: Контролировать сектор Газа должна Палестинская нацадминистрация
1 ноября 2023 г. 08:36
В Папуа - Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение
В Папуа - Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение
1 ноября 2023 г. 07:27
КНДР закрыла свое посольство в Испании
КНДР закрыла свое посольство в Испании
1 ноября 2023 г. 06:46
Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа
Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа
1 ноября 2023 г. 06:14
Колумбия и Чили отзывают послов из Израиля
Колумбия и Чили отзывают послов из Израиля
1 ноября 2023 г. 04:53
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
1 ноября 2023 г. 03:43
Блинкен завтра посетит Израиль
Блинкен завтра посетит Израиль
1 ноября 2023 г. 02:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi