Вучич распустил парламент, утвердив 17 декабря датой парламентских выборов

Президент Сербии Александар Вучич официально утвердил 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и распустил парламент.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Я издаю указ о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) Республики Сербия. Распускаю парламент, избранный 3 апреля 2022 года, - заявил в обращении к нации Вучич. - Принимаю решение о назначении выборов депутатов. <...> Назначаю выборы депутатов на 17 декабря 2023 года".
30 октября правительство республики направило президенту предложение о роспуске Народной скупщины и официальном назначении парламентских выборов.