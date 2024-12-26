Вучич провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось двустороннее сотрудничество.

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось двустороннее сотрудничество.

Как передает Report, об этом Вучич написал в своем аккаунте в соцсети.

"Содержательная и хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Сербия недавно вновь открыла свое посольство в Киеве, надеясь, что его работа дополнительно поспособствует улучшению отношений. Мы обсудили европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем", - сказал он.

Напомним, что 24 декабря Сербия возобновила работу своего посольства в Киеве после более чем двухлетнего перерыва. Сербские дипломаты, находившиеся в посольстве страны в Киеве, были эвакуированы на родину в марте 2022 года из соображений безопасности. В МИД республики тогда сообщали, что сотрудники продолжат выполнять свою работу из Белграда до тех пор, пока не возникнут условия для возвращения".