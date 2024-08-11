Вучич: Протест в Сербии прошел в демократической атмосфере

Представители силовых ведомств Сербии продемонстрировали профессионализм и терпение, выполнив все свои задачи в ходе протестной акции без применения насилия, как это было бы сделано в любой западной стране.

Представители силовых ведомств Сербии продемонстрировали профессионализм и терпение, выполнив все свои задачи в ходе протестной акции без применения насилия, как это было бы сделано в любой западной стране.

Как передает Report , такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в ходе пресс-конференции с вице-премьером, главой МВД Ивицей Дачичем.

"Сам протест прошел в демократической атмосфере, что очень важно для нашей страны. Все было так, как и должно быть в демократических странах и системах. Однако, как только мероприятие завершилось, произошло то, чего мы ожидали и о чем мы знали", - заявил он.

Сербский лидер добавил, что инциденты по перекрытию железнодорожного сообщения и участка международной автотрассы являются "осуществлением насилия и террора меньшинства над большинством".

По словам главы МВД Ивицы Дачича, сотрудники его ведомства задержали в ходе протеста 17 граждан страны и двух иностранцев по подозрению в уголовных и административных правонарушениях.

Протесты в Белграде были проведены против планов по открытию рудника по добыче минерала ядарит, содержащего литий. Министр отметил, что сотрудники полиции продолжают вести работу по установлению других лиц, которые в ходе протеста нарушали закон и в обязательном порядке понесут за это наказание.