Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями США в отношении NIS

Президент Сербии Александр Вучич заверил жителей страны в том, что им не стоит беспокоиться или паниковать из-за санкций США в отношении сербской нефтяной компании NIS.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью радиостанции B92.

"Прежде всего мне следует сказать: гражданам Сербии не стоит беспокоиться или паниковать", - сказал он.

Вучич отметил, что Сербия располагает резервами дизельного топлива в объеме 340 тыс. тонн.

"Это значительное количество, и проблемы возникнут лишь тогда, когда перестанет работать НПЗ, но государство изыщет решение", - подчеркнул он.

Санкции США в отношении сербской NIS, которые несколько раз откладывались, вступили в силу 8 октября 2025 года.

NIS является дочерней структурой "Газпром нефти", она была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич ранее заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево.