Вучич приступит к работе 7 мая и проведет встречу с послами Британии и РФ

Президент Сербии Александар Вучич вернется к работе после больничного 7 мая.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Pink.
Администрация сербского лидера сообщила о том, что Вучич в свой первый рабочий день примет послов Великобритании и России в Белграде.
В среду вечером ожидается обращение главы государства к нации.
Первый вице-премьер, министр финансов Синиша Мали ранее заявлял о том, что Вучич отменил все планы на несколько дней, но от визита в Москву на 9 Мая не отказывался. Кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич, куда ранее обратился глава государства, отмечал, что состояние здоровья Вучича стабильное и удовлетворительное, однако он не сможет в полном объеме приступить к рабочим обязанностям несколько дней.