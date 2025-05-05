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Вучич приступит к работе 7 мая и проведет встречу с послами Британии и РФ

Вучич приступит к работе 7 мая и проведет встречу с послами Британии и РФ Президент Сербии Александар Вучич вернется к работе после больничного 7 мая.
Другие страны
5 мая 2025 г. 17:41
Вучич приступит к работе 7 мая и проведет встречу с послами Британии и РФ

Президент Сербии Александар Вучич вернется к работе после больничного 7 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Pink.

Администрация сербского лидера сообщила о том, что Вучич в свой первый рабочий день примет послов Великобритании и России в Белграде.

В среду вечером ожидается обращение главы государства к нации.

Первый вице-премьер, министр финансов Синиша Мали ранее заявлял о том, что Вучич отменил все планы на несколько дней, но от визита в Москву на 9 Мая не отказывался. Кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич, куда ранее обратился глава государства, отмечал, что состояние здоровья Вучича стабильное и удовлетворительное, однако он не сможет в полном объеме приступить к рабочим обязанностям несколько дней.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti mayın 7-də işə başlayacaq, Britaniya və Rusiya səfirləri ilə görüşəcək

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