Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в здание Генерального штаба вооруженных сил республики.

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в здание Генерального штаба вооруженных сил республики.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Pink , глава государства обсуждает с армейским командованием потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

Вечером в воскресенье ситуация в регионе резко обострилась после того, как полиция Косово закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибр, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.