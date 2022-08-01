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Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии

Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии Президент Сербии Александар Вучич прибыл в здание Генерального штаба вооруженных сил республики.
Другие страны
1 августа 2022 г. 01:20
Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в здание Генерального штаба вооруженных сил республики.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Pink, глава государства обсуждает с армейским командованием потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

Вечером в воскресенье ситуация в регионе резко обострилась после того, как полиция Косово закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибр, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç Serbiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının binasına gəlib

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