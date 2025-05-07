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Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
Другие страны
7 мая 2025 г. 18:46
Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку.

Напомним, что Вучич в Москве планирует принять участие на мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Он также запланировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне сообщалось, что Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVuçiç 9 may tədbirlərində iştirak etmək üçün Moskvadadır

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