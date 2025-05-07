Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку.

Напомним, что Вучич в Москве планирует принять участие на мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Он также запланировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне сообщалось, что Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии.