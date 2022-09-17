Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны.

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Он пообещал, что страна продолжит придерживаться военного нейтралитета "размеренным и твердым шагом", поскольку Сербия не хочет вызвать страха за свою стабильность у какого-либо государства. "Мы заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии", - подчеркнул Вучич.

Кроме того, лидер страны пообещал развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции.