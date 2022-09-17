Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны.
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Он пообещал, что страна продолжит придерживаться военного нейтралитета "размеренным и твердым шагом", поскольку Сербия не хочет вызвать страха за свою стабильность у какого-либо государства. "Мы заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии", - подчеркнул Вучич.
Кроме того, лидер страны пообещал развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции.