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Вучич победил на выборах президента Сербии

Вучич победил на выборах президента Сербии Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей.
Другие страны
9 мая 2022 г. 19:33
Вучич победил на выборах президента Сербии

Нынешний президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства 3 апреля с 58,59% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют окончательные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).

РИК в понедельник провела открытое заседание, на котором утвердила окончательные итоги выборов президента Сербии 3 апреля после рассмотрения всех жалоб и проведения повторного голосования на нескольких участках. Правом голоса обладали свыше 6,5 млн граждан. Явка составила свыше 58%.

Как сообщил избирком, действующий президент Александр Вучич получает 58,59% голосов, у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,39% голосов.

Напомним, что сербский лидер в ночь на 4 апреля уже провозгласил победу в первом круге.

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