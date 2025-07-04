Вучич отметил спад поддержки уличных протестов в Сербии

Вучич отметил спад поддержки уличных протестов в Сербии

Уровень поддержки участников акций, которые перекрывают улицы городов Сербии, стремительно снижается, поскольку граждане не приемлют подобные действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Александар Вучич.

"Не стройте иллюзий. С каждым днем поддержка блокад и политических сил, стоящих за ними, стремительно падает. Потому что люди этого не хотят", - подчеркнул Вучич.

Он заверил, что государство полностью контролирует ситуацию.

"Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал" - уточнил президент.