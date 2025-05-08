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Вучич обсудит с Токаевым в Москве сотрудничество в сфере обороны, гостиничного бизнеса

Вучич обсудит с Токаевым в Москве сотрудничество в сфере обороны, гостиничного бизнеса Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым 8 мая в Москве намерен обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в оборонном секторе.
Другие страны
8 мая 2025 г. 17:26
Вучич обсудит с Токаевым в Москве сотрудничество в сфере обороны, гостиничного бизнеса

Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым 8 мая в Москве намерен обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в оборонном секторе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Вучич в ходе пресс-конференции для сербских журналистов.

"Несколько тем чрезвычайно важны для нас. Одна из них - оборонная промышленность и сотрудничество в военно-оборонной сфере. Я считаю, что в будущем мы сможем добиться больших результатов в этом направлении с Казахстаном", - сказал он.

Кроме того, он обсудит и развитие сотрудничества в гостиничном секторе.

"Их представители здесь, в Москве, владеют самыми мощными гостиничными комплексами - от Ritz-Carlton до многих других, то есть такими мощными гостиничными сетями, которые могли бы построить аналогичные отели в Белграде, тем самым оставить свой след и начать дополнительные инвестиции в Сербию", - отметил он.

Вучич также сказал, что рассматривается вопрос выполнения казахстанским авиаперевозчиком рейсов по маршруту Астана - Белград.

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