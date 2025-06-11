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Вучич обсудил с Зеленским укрепление сотрудничества и пути достижения мира

Вучич обсудил с Зеленским укрепление сотрудничества и пути достижения мира Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе.
Другие страны
11 июня 2025 г. 21:31
Вучич обсудил с Зеленским укрепление сотрудничества и пути достижения мира

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе.

Как передает Report, об этом сообщил сербский лидер в соцсети.

"Мы обменялись мнениями о важности достижения долгосрочного и устойчивого мира, соблюдения международного права, а также о роли дипломатии в преодолении конфликтов", - отметил Вучич, опубликовав совместное фото с Зеленским.

Он добавил, что разговор был "важным и откровенным" и охватывал ключевые геополитические вызовы, стоящие перед Европой и всем миром. Собеседники также обменялись мнениями о важности соблюдения международного права, дипломатических усилиях и необходимости достижения как можно более тесного сотрудничества в различных сферах общества.

В ходе саммита Вучич отдельно заявил о "все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов".

Министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович ранее отмечал, что объем гуманитарной и энергетической помощи, направленной Сербией гражданскому населению Украины за последние три с половиной года, превысил суммарную помощь от всех других стран Западных Балкан.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç və Zelenski əməkdaşlığın gücləndirilməsini və digər məsələləri müzakirə ediblər

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