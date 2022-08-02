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Вучич ничего не ждет от переговоров с Приштиной в Брюсселе

Вучич ничего не ждет от переговоров с Приштиной в Брюсселе Президент Сербии Александар Вучич ничего не ждет от предстоящих переговоров с Приштиной в Брюсселе при посредничестве ЕС.
Другие страны
2 августа 2022 г. 22:53
Вучич ничего не ждет от переговоров с Приштиной в Брюсселе

Президент Сербии Александар Вучич ничего не ждет от предстоящих переговоров с Приштиной в Брюсселе при посредничестве ЕС.

Как передает Report, об этом сербский лидер заявил в эфире национального телевидения РТС.

"Я поеду в Брюссель, мне нетяжело, от переговоров не жду ничего. Если кто-то думает, что можно сохранить мир с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, то, я считаю, он глубоко ошибается. Я знаю, с кем имею дело", - сказал президент.

Вучич и Курти получили приглашения в Брюссель на переговоры от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля для продолжения диалога по всем открытым вопросам. Боррель утверждал, что напряженность между Белградом и Приштиной является прямым следствием нежелания политических лидеров сесть за стол переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: "Brüsseldə Priştina ilə danışıqlardan heç nə gözləmirik"

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