Вучич назвал Турцию важным партнером для сохранения мира и стабильности на Балканах

Турция является важным партнером для поддержания мира и стабильности в регионе.

Турция является важным партнером для поддержания мира и стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на встрече со спикером турецкого парламента Мустафой Шентопом. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг пресс-службой президента.

"Собеседники согласились, что всеохватывающее сотрудничество и интенсивный политический диалог показывают, что отношения Сербии и Турции на самом высоком уровне в современной истории, что является результатом как взаимного уважения и доверия, так и исключительных личных отношений двух президентов. Президент Вучич сказал, что Сербия остается искренне привержена региональному сотрудничеству и добавил, что в этом смысле Турцию рассматривает как важного партнера в поддержании мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы.

Лидер Сербии подчеркнул важность экономического сотрудничества с Турцией и высоко оценил турецкие инвестиции.