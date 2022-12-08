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Вучич назвал Турцию важным партнером для сохранения мира и стабильности на Балканах

Вучич назвал Турцию важным партнером для сохранения мира и стабильности на Балканах Турция является важным партнером для поддержания мира и стабильности в регионе.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 22:03
Вучич назвал Турцию важным партнером для сохранения мира и стабильности на Балканах

Турция является важным партнером для поддержания мира и стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на встрече со спикером турецкого парламента Мустафой Шентопом. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг пресс-службой президента.

"Собеседники согласились, что всеохватывающее сотрудничество и интенсивный политический диалог показывают, что отношения Сербии и Турции на самом высоком уровне в современной истории, что является результатом как взаимного уважения и доверия, так и исключительных личных отношений двух президентов. Президент Вучич сказал, что Сербия остается искренне привержена региональному сотрудничеству и добавил, что в этом смысле Турцию рассматривает как важного партнера в поддержании мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы.

Лидер Сербии подчеркнул важность экономического сотрудничества с Турцией и высоко оценил турецкие инвестиции.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya prezidenti: “Türkiyə regionda sülhün qorunmasında mühüm tərəfdaşdır”

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