Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день

Весь мир активно закупает вооружения, как будто приблизился судный день.
Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.
"Все в мире вооружаются, бросают деньги как пьяный на свадьбе. Все серьезно вооружаются, как будто завтра судный день", - сказал Вучич.
Он повторил позицию, согласно которой Белград продолжит продавать оружие и зарабатывать на оборонной промышленности. "Мы продавали и продолжим продавать оружие в разрешенные страны. Появится ли оно на войне - конечно, появится, это всегда так. Но мы продолжим это".