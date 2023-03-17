Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день

Весь мир активно закупает вооружения, как будто приблизился судный день.

Весь мир активно закупает вооружения, как будто приблизился судный день.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"Все в мире вооружаются, бросают деньги как пьяный на свадьбе. Все серьезно вооружаются, как будто завтра судный день", - сказал Вучич.

Он повторил позицию, согласно которой Белград продолжит продавать оружие и зарабатывать на оборонной промышленности. "Мы продавали и продолжим продавать оружие в разрешенные страны. Появится ли оно на войне - конечно, появится, это всегда так. Но мы продолжим это".