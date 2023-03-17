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Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день

Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день Весь мир активно закупает вооружения, как будто приблизился судный день.
Другие страны
17 марта 2023 г. 06:42
Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день

Весь мир активно закупает вооружения, как будто приблизился судный день.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"Все в мире вооружаются, бросают деньги как пьяный на свадьбе. Все серьезно вооружаются, как будто завтра судный день", - сказал Вучич.

Он повторил позицию, согласно которой Белград продолжит продавать оружие и зарабатывать на оборонной промышленности. "Мы продавали и продолжим продавать оружие в разрешенные страны. Появится ли оно на войне - конечно, появится, это всегда так. Но мы продолжим это".

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: “Bütün dünya aktiv şəkildə silah alır, sanki qiyamət günü yaxınlaşıb”

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