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Вучич: Белград и Приштина договорились по нескольким позициям

Вучич: Белград и Приштина договорились по нескольким позициям Белград и Приштина на состоявшихся в северомакедонском Охриде переговорах договорились по нескольким позициям.
Другие страны
19 марта 2023 г. 06:22
Вучич: Белград и Приштина договорились по нескольким позициям

Белград и Приштина на состоявшихся в северомакедонском Охриде переговорах договорились по нескольким позициям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к журналистам.

"Те несколько пунктов, о которых мы договорились, станут рамками плана имплементации для обеих сторон, для Белграда и Приштины. Важно, что мы договорились, что Европейский совет на этом пути, в процессе, который серьезный, долгий и длится не один и не пять дней, оценит, кто и сколько сделал из плана имплементации. Сегодня ничего не заканчивается, только начинается", - сказал глава государства.

Приштина обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии, сообщил Вучич после 12-часовых переговоров с премьером непризнанного Косова Альбином Курти при посредничестве ЕС.

"Для нас имеет большое значение, что в качестве приоритетного обязательства поставлено формирование Приштиной Сообщества сербских муниципалитетов, причем в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями в рамках диалога. Должен сказать, что я действительно рад этому. Мы обозначили свои красные линии, думаю, сдвинулись вперед. Я верю, что Приштина выполнит или начнет выполнять свои обязательства, потому что отмечено, что она немедленно начинает формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии", - отметил Вучич.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: “Belqrad və Priştina bir neçə mövqedə razılığa gəliblər”

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