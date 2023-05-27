Вучевич: Сербия разворачивает военные подразделения в направлении Косова и Метохии

Сербия разворачивает военные подразделения в направлении административной линии с Косовом и Метохией.

Сербия разворачивает военные подразделения в направлении административной линии с Косовом и Метохией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии очень сложная.

"Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны. Развертывание подразделений происходит сейчас в соответствии с актуальной ситуацией и они останутся на позициях в дальнейшем", – отметил он.

Отметим, что вчера сербский президент Александр Вучич распорядился привести армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в автономном крае, связанной с односторонними шагами самопровозглашенных властей в Приштине.