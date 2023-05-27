О нас

Вучевич: Сербия разворачивает военные подразделения в направлении Косова и Метохии

Вучевич: Сербия разворачивает военные подразделения в направлении Косова и Метохии Сербия разворачивает военные подразделения в направлении административной линии с Косовом и Метохией.
Другие страны
27 мая 2023 г. 18:00
Вучевич: Сербия разворачивает военные подразделения в направлении Косова и Метохии

Сербия разворачивает военные подразделения в направлении административной линии с Косовом и Метохией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии очень сложная.

"Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны. Развертывание подразделений происходит сейчас в соответствии с актуальной ситуацией и они останутся на позициях в дальнейшем", – отметил он.

Отметим, что вчера сербский президент Александр Вучич распорядился привести армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в автономном крае, связанной с односторонними шагами самопровозглашенных властей в Приштине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi