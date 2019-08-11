Второй тур президентских выборов начался в Гватемале

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Гватемале.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАССК участию в нем приглашены более 8 млн избирателей, которые смогут исполнить свой гражданский долг до 18:00 по местному времени (04:00 понедельника). Для обеспечения безопасности власти задействовали десятки тысяч сотрудников полиции, а также ввели временный запрет на продажу спиртных напитков.

На высший государственный пост претендуют Сандра Торрес, представляющая социал-демократический "Национальный союз надежды", и Алехандро Джамматтеи, лидер правоцентристской партии "Вперед". В случае своей победы Торрес собирается расширить доступ населения к программам в сфере здравоохранения и образования, создать электронное правительство и привлечь вооруженные силы к борьбе с преступностью. Ее конкурент делает ставку на развитие экономики, увеличение притока иностранных инвестиций и бескомпромиссное противодействие криминалу, для чего намерен вернуть смертную казнь.

Бывшая супруга экс-президента Альваро Колома в первом туре выборов, состоявшемся 16 июня, обошла всех конкурентов с заметным отрывом, однако результаты большинства опросов общественного мнения предрекают победу на финальном этапе голосования ее конкуренту. В 2015 году Торрес также вышла во второй тур, где уступила Джимми Моралесу.

Высший избирательный трибунал республики гарантировал полную прозрачность процесса обработки и подсчета голосов после массовых жалоб, полученных по итогам первого тура. Ожидается, что предварительные результаты волеизъявления могут быть обнародованы после 21:00 по местному времени (07:00 понедельника).