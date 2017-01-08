Второй взрыв за день произошел в Багдаде

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ На рынке в Багдаде террорист-смертник подорвал себя, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек и более десятка получили травмы, передает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате взрыва погибло неменее 7 человек и более десятка получили травмы.

Напомним, что это уже второй за сегодня взрыв в Багдаде.

Ранее на рынке взорвался автомобиль, в результате чего погибло 13 человек и около 50 получили ранения.

За это взрыв ИГИЛ взяло на себя ответственность.