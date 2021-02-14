О нас
Report Georgia
Аудио новости

Второй тур выборов в парламент ЦАР состоится в марте

Второй тур выборов в парламент ЦАР состоится в марте Второй тур парламентских выборов состоится в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 14 марта, в этот же день пройдет голосование первого тура в тех избирательных округах, где оно не было проведено из-за действий антиправительственных повстанцев.
Другие страны
14 февраля 2021 г. 05:02
Второй тур выборов в парламент ЦАР состоится в марте

Второй тур парламентских выборов состоится в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 14 марта, в этот же день пройдет голосование первого тура в тех избирательных округах, где оно не было проведено из-за действий антиправительственных повстанцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ издал в субботу президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Второй тур для одних избирательных округов и первый тур для других состоится в воскресенье, 14 марта 2021 года, - цитирует документ Agence France-Presse. - Избирательная кампания для второго тура начинается 6 марта и для первого частичного тура - 27 февраля".

Напомним, что парламентские выборы состоялись в ЦАР 27 декабря прошлого года одновременно с президентскими.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi