Второй тур выборов в парламент ЦАР состоится в марте

Второй тур парламентских выборов состоится в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 14 марта, в этот же день пройдет голосование первого тура в тех избирательных округах, где оно не было проведено из-за действий антиправительственных повстанцев.

Второй тур парламентских выборов состоится в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 14 марта, в этот же день пройдет голосование первого тура в тех избирательных округах, где оно не было проведено из-за действий антиправительственных повстанцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ издал в субботу президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Второй тур для одних избирательных округов и первый тур для других состоится в воскресенье, 14 марта 2021 года, - цитирует документ Agence France-Presse. - Избирательная кампания для второго тура начинается 6 марта и для первого частичного тура - 27 февраля".

Напомним, что парламентские выборы состоялись в ЦАР 27 декабря прошлого года одновременно с президентскими.