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Второй самолет Венесуэлы удерживается в Доминикане по запросу США

Второй самолет Венесуэлы удерживается в Доминикане по запросу США Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 23:53
Второй самолет Венесуэлы удерживается в Доминикане по запросу США

Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Diario Libre со ссылкой на источники.

Согласно информации, самолет Falcon 2000EX находится в аэропорту имени доктора Хоакина Балагера, расположенном в столице Доминиканы.

Издание отмечает, что в настоящий момент воздушное судно не арестовано, а находится под наблюдением.

"Самолет запрещено перемещать без разрешения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет президента Николаса Мадуро и переправили его в штат Флорида в связи с его приобретением в обход американских санкций.

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