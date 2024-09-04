Второй самолет Венесуэлы удерживается в Доминикане по запросу США

Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США.

Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США.

Как передает Report , об этом сообщила газета Diario Libre со ссылкой на источники.

Согласно информации, самолет Falcon 2000EX находится в аэропорту имени доктора Хоакина Балагера, расположенном в столице Доминиканы.

Издание отмечает, что в настоящий момент воздушное судно не арестовано, а находится под наблюдением.

"Самолет запрещено перемещать без разрешения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет президента Николаса Мадуро и переправили его в штат Флорида в связи с его приобретением в обход американских санкций.