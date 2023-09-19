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Второй саммит США и островных стран Океании пройдет с 25 по 29 сентября

Второй саммит США и островных стран Океании пройдет с 25 по 29 сентября Лидеры тихоокеанских островных стран встретятся с президентом США Джо Байденом в период с 25 по 29 сентября.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 10:13
Второй саммит США и островных стран Океании пройдет с 25 по 29 сентября

Лидеры тихоокеанских островных стран встретятся с президентом США Джо Байденом в период с 25 по 29 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Форума Тихоокеанских островов Генри Пуну.

"Сейчас наши сотрудники ведут переговоры с Вашингтоном, договариваясь о повестке встречи с президентом Байденом на следующей неделе", - указал Пуна, выразив надежду на то, что в ходе саммита будут рассмотрены "фактические проблемы региона, в том числе последствия изменения климата и восстановление экономики после пандемии COVID-19".

Пуна также подчеркнул, что в последнее время Тихоокеанский регион часто становится "предметом стратегических интересов, конкуренции и манипуляций, связанных с геополитическим соперничеством между Соединенными Штатами и Китаем". "Однако такое внимание не будет длиться вечно, и мы должны извлечь из него выгоду, взаимодействуя с любым партнером, который готов работать с нами", - сказал он.

Первый саммит США и островных государств Тихого океана прошел 28-29 сентября 2022 года в Вашингтоне. Он был посвящен вопросам, касающимся инвестиций, энергетики и безопасности судоходства. Для встречи с президентом Соединенных Штатов американскую столицу посетили представители Королевства Тонга, Маршалловых Островов, Микронезии, Островов Кука, Палау, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Фиджи, Самоа, Соломоновых Островов, Тувалу, Французской Полинезии и Новой Каледонии

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